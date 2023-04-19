Общество

Эксперт рассказал, у кого в России будет самая большая пенсия

Размер пенсии у разных категорий пенсионеров может отличаться, причем весьма значительно: например, одни из самых высоких выплат после выхода на заслуженный отдых у жителей районов Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем, рассказал член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Также существует такое понятие как пенсия за выслугу лет. Оно применимо к федеральным государственным гражданским служащим; военнослужащим; космонавтам; гражданам из числа работников летно-испытательного состава.

«Для каждой из этих категорий предусмотрены особые условия получения дополнительной пенсии. Например, наличие стажа государственной гражданской службы в 2023 году должно составлять не менее 18 лет и шести месяцев», — приводит слова эксперта «Прайм».

У представителей каждой из этих профессий свой порядок расчета пенсии за выслугу и размер выплаты. Для федерального гражданского служащего размер за требуемую выслугу составляет 45% среднемесячного заработка за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии. За каждый полный год стажа государственной гражданской службы сверх требуемого специального стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на три процента среднемесячного заработка.

По словам Виноградова, у военнослужащих, имеющих 20 и более лет специального стажа, размер пенсии за выслугу лет составляет 50% соответствующих сумм денежного довольствия. За каждый год свыше 20 лет выслуги — еще три процента денежного довольствия, но не более 85% этих сумм.

Юрист напомнил также, что установлен определенный лимит на размер зарплаты, после которого не происходит повышение социальных выплат на пенсии. В настоящее время этот порог равняется примерно 110 тысячам рублей.

Жители Крайнего Севера и приравненных к ним регионов получают надбавку за тяжелые условия труда — вне зависимости от квалификации и типа работы. Ее размер отличается в зависимости от суровости климатических условий.