Общество

Потомков бывшего военного разыскивают в Псковской области через проект «Жди меня»

Родственников Александра Шумилова рождения разыскивают в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Автор заявки на сайте телепроекта «Жди меня» - его племянница Светлана. Она указала, что Александр Васильевич является двоюродным братом ее мамы - Фаины Петровны Миренской. Он родился в 1923-1924 годах.

Александр Шумилов когда-то был военным.

«Помогите разыскать любых его ближних родственников», - написала заявительница.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемой, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1891781, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».