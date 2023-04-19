Общество

Руководитель Псковской «Молодой гвардии ЕР» и экс-лидер реготделения ЛДПР стали супругами

Руководитель Псковского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Татьяна Шепелева и экс-лидер Псковского регионального отделения ЛДПР Сергей Макарченко стали супругами. Снимком у ЗАГСа они поделились в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Татьяна Макарченко / «ВКонтакте»

Татьяну Шепелеву назначили руководителем Псковского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» 2 ноября 2022 года.

Напомним, экс-лидер Псковского регионального отделения ЛДПР, бывший депутат Псковского областного Собрания, экс-руководитель регионального Фонда капитального ремонта Сергей Макарченко возглавил Комсомольский территориальный отдел администрации Кировского городского округа Ставропольского края. При этом он не исключал возвращения в Псковскую область.