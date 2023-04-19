Общество

В Госдуму внесли законопроект о повышении НДФЛ до 30% для работающих из-за границы

Российские компании будут обязаны взимать 30% налог на доходы физлиц (НДФЛ) с выплат сотрудникам или фрилансерам, утратившим налоговое резидентство в России.

Такое требование содержится в законопроекте, внесенным правительством в Госдуму, сообщает РБК.

Поправки в случае принятия вступят в силу с 1 января 2024 года, они будут касаться всех уехавших, которые для трудовой деятельности используют российский сегмент интернета, либо размещенные в стране программно-аппаратные и технические средства.

При этом получатель должен быть налоговым резидентом России, получать вознаграждение на счет в банке РФ, получать средства от российских организаций, индивидуальных предпринимателей, обособленных подразделений зарубежных структур в РФ. Компании будут самостоятельно определять, какую ставку по НДФЛ применять, оценивая деятельность сотрудника.