Общество

Сезон борьбы с клещами открыли в «Михайловском»

Первую в 2023 году противоклещевую обработку территорий Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» вчера, 23 апреля, провели сотрудники филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области в Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском районах.

Фото: Pixabay.com

Как сообщила корреспонденту Псковской Ленты Новостей главный хранитель территорий Пушкинского заповедника, заместитель директора музея по развитию и продвижению Екатерина Дмитриева, в воскресенье дезинсекцию выполнили на экскурсионных маршрутах и в так называемых гостевых зонах в мемориальной усадьбе «Михайловское», на городище Савкина Горка и на территориях музейного комплекса в деревне Бугрово. «В сезон активизации клещей специалисты центра работают и в неурочное время, и в выходные — пока погода позволяет!» — с благодарностью отметила Екатерина Дмитриева.

Сегодня и завтра противоклещевую обработку будут вести в Петровском и в Тригорском. На места, где традиционно встают лагерем отряды пушкинских доброхотов, эпидемиологи выйдут чуть позже, ближе к началу волонтёрского сезона, отметила Екатерина Дмитриева. Она также подчеркнула, что обязательная повторная дезинсекция в заповеднике традиционно запланирована на конец мая, в канун Дней пушкинской поэзии и русской культуры (Всероссийского Пушкинского праздника поэзии).

Всего в нынешнем году в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» против опасных насекомых обработают около восьми гектаров.