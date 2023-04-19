Общество

«ГорДозор»: Объединение двух вокзалов. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 24 апреля.

Не так давно глава города Пскова Борис Елкин озвучил планы по реконструкции привокзальной площади и объединению автовокзала с железнодорожным. Главная цель будущего проекта - создание комфортного и современного транспортного узла.

Как изменится привокзальная площадь, чего ждать от предстоящей реконструкции и что будет со зданием автовокзала, обсудили ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев.