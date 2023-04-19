Общество

Курсанты заняли шесть первых мест на конкурсе работ об Александре Невском в Пскове

Псковский филиал Университета ФСИН России показал лучшие результаты в конкурсе исследовательских работ, сочинений, презентаций, эссе, рассказов и стихотворений о князе Александре Невском в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

50 научных работ студентов образовательных организаций из Псковской и Рязанской областей, а также Республики Башкирия были представлены на конкурс «Александр Невский: герой на все времена: Александр Невский в моей судьбе и в судьбе моей страны», организованном Псковской областной библиотекой для детей и юношества имени В. А. Каверина.

По итогам конкурса курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России завоевали шесть первых и четыре призовых места.

Лучшие результаты в различных номинациях у Елизаветы Грищенковой (рассказ и стихотворение), Полины Яковлевой и Ивана Далакова (исследовательская работа), Полины Зубаревой (эссе), Юлии Яровой (презентация).

Начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев поздравил победителей и призеров с заслуженными наградами и пожелал дальнейших творческих успехов.

Научный руководитель курсантов – начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Иваняков.