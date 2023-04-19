Общество

Шоу братьев Запашных и Музей железных дорог России посетили псковские школьники

Экскурсия в Санкт-Петербург для подопечных Псковской организации многодетных семей «Дети – наше будущее» состоялась в минувшие выходные. Очередная апрельская поездка познакомила группу школьников с железнодорожным делом, дрессировщиками и трюками цирковых артистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Фото: пресс-служба Псковской организации многодетных семей «Дети – наше будущее»

Программа братьев Запашных «Страшная сила» в Большом Санкт-Петербургском Государственном цирке впечатлила детей. Номера жонглеров и акробатов, танцевальные элементы представления были не менее зрелищными, чем выступления животных: львов, тигров, лошадей.

Один из организаторов поездки Ольга Алексеева рассказала, что больше всего ребят удивили акробаты и номера с лошадьми. Поразили их и декорации, и костюмы артистов, и, безусловно, само здание цирка на Фонтанке.

Музей железных дорог России познакомил школьников с историей отечественного транспорта: например, они узнали, что в 1900 году в Москве открылся Рижский вокзал, в 1902 году – Савеловский, а в 1917 году наладилось постоянное сообщение между Москвой и Владивостоком. Родители ребят отметили, что подобные исторические сведения стали захватывающей историей благодаря занимательным рассказам талантливого экскурсовода и уникальным экспонатам.

По словам Светланы Петровой, председателя ПОООМС «Дети – наше будущее», музей вызвал у школьников настоящий восторг. В собрании музея представлены ровесник революции пассажирский паровоз С.68, последний пассажирский паровоз Советского Союза – П36-0251 и служебный вагон Китайской восточной железной дороги, тепловозы, электропоезда, в том числе скоростные, железнодорожные артиллеристские установки и многое другое.

По отзывам участников, для многих детей подобные двухдневные поездки в Северную столицу становятся первыми продолжительными путешествиями.