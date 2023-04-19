Общество

Выцветшие фамилии солдат восстановили на братской могиле в Псковском районе

В преддверии празднования Дня Победы сотрудники отделения Социального фонда России по Псковской области привели в порядок братское захоронение воинов, расположенное в деревне Большая Толба Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения.

Фото здесь и далее: пресс-служба отделения СФР по Псковской области

«Здесь покоятся более 700 военнослужащих, погибших в боях при освобождении Псковского района. Известны имена каждого погибшего воина, они увековечены на плитах монумента. Сотрудники отделения очистили и покрасили монумент, надгробие и ограду, восстановили выцветшие фамилии погибших солдат», - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в реготделении, субботники накануне Дня Победы для коллектива стали доброй традицией - акции проходят каждый год.

«Практически в каждой семье есть те, кто был на фронте или трудился в тылу. Надо беречь нашу общую память, том числе, личным участием, - сказала управляющий отделением Наталья Мельникова. - Такие акции дают уверенность в том, что память о той страшной войне, о погибших солдатах Великой Отечественной, ушедших фронтовиках свято хранится жителями области».