Общество

Размер пособия для молодых педагогов удвоили в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили новые меры поддержки педагогических работников Псковской области. Об этом с сессии регионального парламента 25 апреля передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Новые меры социальной поддержки, а именно стипендии губернатора Псковской области, будут доступны студентам-целевикам, обучающимся по группе специальностей «Образование и педагогические науки».

Студентам профессиональных образовательных организаций дадут стипендию в размере 3000 рублей в месяц, студентам высших учебных заведений - 5000 рублей в месяц.

Планируется, что стипендии губернатора Псковской области в размере 5000 рублей будут получать 132 студента, а в размере 3000 рублей - 45 студентов.

Кроме того, увеличивается вдвое размер «подъёмных» для молодых учителей – в первые три года работы педагогам будет выплачивать 100 тысяч рублей ежегодно. Указанную выплату уже получают 497 педагогических работников. С учетом ежегодных среднестатистических данных за счет вводимых мер дополнительно планируется привлечь 74 педагогических работника. Планируется, что указанную выплату будет получать 571 педагогический работник.