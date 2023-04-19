Общество

Два новых звания учредили в Псковской области

Депутатский корпус областного Собрания поддержал инициативу губернатора и принял закон об учреждении двух новых региональных наград – званий «Заслуженный спасатель Псковской области» и «Заслуженный пожарный Псковской области», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Звание «Заслуженный спасатель Псковской области» будут присваивать работникам профессиональной аварийно-спасательной службы региона и профессиональных аварийно-спасательных формирований Псковской области за «личные заслуги в поддержании органов управления, сил и средств аварийно-спасательной службы Псковской области в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в ликвидации чрезвычайных ситуаций, в пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участии в подготовке населения Псковской области к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, в создании, внедрении и освоении новой спасательной техники, подготовке квалифицированных кадров для аварийно-спасательной службы Псковской области».

Звание будет выдавать гражданам, проработавшим не менее 15 лет в указанной сфере деятельности.

Звание «Заслуженный пожарный Псковской области» присвоят работникам подразделений противопожарной службы «за личные заслуги в организации и осуществлении деятельности по профилактике пожаров, в организации тушения пожаров особой сложности и непосредственно в тушении таких пожаров, в подготовке квалифицированных кадров для нужд противопожарной службы Псковской области».

Звание будут выдавать не ранее чем через 20 лет с начала осуществления деятельности.

Гражданам, удостоенным новых званий, выплатят единовременное государственное пособие в размере 25 тысяч рублей.

В течение календарного года каждое из вышеназванных званий будут присваивать не более чем 5 жителям региона.

Присвоение званий «Заслуженный спасатель Псковской области» и «Заслуженный пожарный Псковской области» относится к полномочиям губернатора.