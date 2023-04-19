Общество

Елена Даньшова о новых мерах поддержки педагогов: Это мощный стимул для студентов

Новые меры поддержки педагогических работников Псковской области, которые депутаты Псковского областного Собрания одобрили в ходе сессии 25 апреля, будут мощным стимулом и мотивацией для студентов. Такое мнение выразила зампредседателя комитета Собрания по соцполитике, директор великолукской школы №12 Елена Даньшова, сообщает официальный Telegram-канал регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Будем надеяться, эти меры сработают. Думаю, это мощный стимул и мотивация для студентов. 3 тысячи для СПО – для студентов колледжа и 5 тысяч для целевиков вуза – конечно, ощутимая поддержка», - прокомментировала введение губернаторских стипендий для студентов педагогических специальностей Елена Даньшова. 25 апреля Собрание закрепило новые нормы в законе.

Депутат высказала надежду, что принятые меры будут действенными и помогут привести выпускников в школы. Договоры целевого обучения есть и сейчас, но эффективность у них иная.

«Как директор школы я заключаю такой договор, но материально мы со студентом им не скреплены. Я не могу платить стипендию, потому что школа – не коммерческая организация. А если финансирование предусмотрят в областном бюджете, студент будет материально закреплён, договорные обязательства станут на самом деле взаимными. И в случае их неисполнения всю сумму целевой стипендии придётся вернуть», - пояснила Елена Даньшова.

Директор школы также отметила, что и её, и руководителей других образовательных учреждений уже сейчас беспокоит вопрос формальностей. «Я заключаю трёхсторонний договор – с вузом и студентом, школа выступает работодателем. И смотрите, что получается. Сегодня мне нужен учитель начальных классов, к 1 сентября мне необходимо закрыть вакансию. Я нашла его. А дальше всё может измениться – демография, детей меньше стало, или вдруг приехал учитель из другого региона, такое тоже случается. И у меня этой вакансии может уже не быть через 4 года бакалавриата. А я подписала договор. Раньше у нас был немного другой механизм. Целевые направления выдавало управление образования города, а уж в масштабах города место для трудоустройства у нас всегда можно было найти, без работы никто не оставался, - рассказала Елена Даньшова. - Сейчас выпускник привязан конкретно к школе, и этот вопрос меня очень заинтересовал. Комитет по образованию намерен этот вопрос проработать – он юридический и сложный».