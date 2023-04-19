Псковские депутаты попросят помощи в борьбе с борщевиком в правительстве РФ

Решение направить обращение заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко с просьбой оказать содействие в борьбе с борщевиком приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии регионального парламента 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Обращение подготовили на основании неоднократных обращений властей Псковского района. Самая большая площадь зарастания находится в псковской деревне Борисовичи и составляет около 100 гектар. Данные земельные участки находятся в федеральной собственности.
В своем обращении депутаты просят дать поручение федеральному агентству по управлению государственным имуществом организовать работу по борьбе с борщевиком на данных земельных участках.