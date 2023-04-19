Общество

ООО «Фавор» обжалует решение суда об отсутствии права собственности на рынок на Четырех углах

ООО «Фавор» будет обжаловать решение Арбитражного суда Псковской области о признании отсутствующим права собственности «Фавора» на здание торгового комплекса, расположенного на Рижском проспекте, 9 в Пскове. Об этом корреспонденту радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил консультант директора ООО «Фавор» Николай Рассадин.

Фото из материалов дела

«Будем оспаривать, пойдем в апелляцию, будем отстаивать свое право собственности. Оно, как известно, священно по Конституции», - отметил Николай Рассадин.

По его словам, ранее ООО «Фавор» заказало экспертизу, по результатам которой эксперт признал здание торгового комплекса объектом капитального строительства. Аналогичную экспертизу заказал и комитет по управлению государственным имуществом Псковской области, результаты оказались противоположными.

«Судья была вынуждена назначить судебную экспертизу, в качестве эксперта приняли эксперта КУГИ. Он вынес заключение, что это капитальное строение, то есть фактически принял сторону ответчика (ООО «Фавор» - ред.). Но по непонятной мне причине суд решил принять сторону КУГИ», - рассказал о рассмотрении дела Николай Рассадин.

Такое решение суда стало для Николая Рассадина неожиданностью.