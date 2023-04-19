Общество

Борис Елкин пригласил псковичей на блошиный рынок

Центр туризма и творческих индустрий Пскова открывает новый сезон проекта «Псков Винтаж». Каждую субботу во внутреннем дворе усадьбы будет идти торговля уникальными изделиями. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Вы хотите купить старинную вещь? Может быть, у вас есть, что предложить любителям антиквариата или вы просто любите побродить по блошиному рынку в поисках идей для интерьера? Тогда вам на Георгиевскую, 4», - пригласил Псковичей Борис Елкин.

Во внутренний двор усадьбы приглашают жителей города и туристов. Регистрация участников по телефону: 29-01-01.