Общество

Региональный чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Пскове

Региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал в Пскове. Основной площадкой соревнований станет Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Россия – страна возможностей».

Фото здесь и далее: АНО «Россия – страна возможностей»

В чемпионате примут участие 164 конкурсанта по 21 компетенции: «Администрирование баз данных», «Малярное дело», «Столярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Слесарное дело», «Поварское дело», «Медицинский и социальный уход», «Швея», «Портной», «Мебельщик» и другие.

«Чемпионатное движение "Абилимпикс", как и другие проекты нашей платформы, подчеркивает открытость и безграничность возможностей развития и реализации потенциала человека, – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов. – Людям, имеющим инвалидность, порой бывает сложно адаптироваться в социуме, найти достойное применение своим способностям и навыкам. При этом, на примерах победителей конкурсов по профессиональному мастерству мы видим, что специалисты с инвалидностью могут добиться больших успехов. Уверен, для многих участие в региональном чемпионате "Абилимпикс" станет первым этапом серьезного карьерного пути».

Кроме соревнований по профессиональному мастерству для участников предусмотрена деловая и образовательная программа, в ходе которой пройдут панельная дискуссия, круглые столы, семинары, мастер-классы, ярмарка вакансий учебных и рабочих мест и другие мероприятия.

В соревнованиях примут участие люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в том числе 63 школьника от 14 лет, 73 студента и 28 специалистов. В числе участников-специалистов – сотрудники из 2 учреждений, в том числе из Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца и Псковской региональной общественной благотворительной организации «Росток».

В рамках соревновательной программы участники продемонстрируют экспертам свое профессиональное мастерство и навыки. В этом году в список компетенций включены новые направления: «Кирпичная кладка», «Психология», «Поварское дело», «Ландшафтный дизайн».

«Уже второй год я принимаю участие в региональном конкурсе "Абилимпикс" как эксперт и изнутри вижу, какое важное значение играет конкурс в жизни человека с особенностями здоровья - поделилась председатель Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова. - Отрадно, что движение "Абилимпикс" развивается по всей стране и у нас в регионе. Счастлива, что у наших ребят есть такая уникальная возможность — возможность проявить себя и заявить о своем творческом потенциале, развиваться и увидеть свои перспективы!»

Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступили комитет по образованию Псковской области и Региональный центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».

Победители регионального чемпионата примут участие в ежегодном Национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно пройдет в Москве.