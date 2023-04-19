Региональный чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Пскове

Региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал в Пскове. Основной площадкой соревнований станет Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Россия – страна возможностей».
Фото здесь и далее: АНО «Россия – страна возможностей»
В чемпионате примут участие 164 конкурсанта по 21 компетенции: «Администрирование баз данных», «Малярное дело», «Столярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Слесарное дело», «Поварское дело», «Медицинский и социальный уход», «Швея», «Портной», «Мебельщик» и другие.
Кроме соревнований по профессиональному мастерству для участников предусмотрена деловая и образовательная программа, в ходе которой пройдут панельная дискуссия, круглые столы, семинары, мастер-классы, ярмарка вакансий учебных и рабочих мест и другие мероприятия.
В соревнованиях примут участие люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в том числе 63 школьника от 14 лет, 73 студента и 28 специалистов. В числе участников-специалистов – сотрудники из 2 учреждений, в том числе из Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца и Псковской региональной общественной благотворительной организации «Росток».
В рамках соревновательной программы участники продемонстрируют экспертам свое профессиональное мастерство и навыки. В этом году в список компетенций включены новые направления: «Кирпичная кладка», «Психология», «Поварское дело», «Ландшафтный дизайн».
Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступили комитет по образованию Псковской области и Региональный центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».
Победители регионального чемпионата примут участие в ежегодном Национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно пройдет в Москве.