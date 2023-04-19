Общество

Оставившего семью 35 лет назад отца разыскивают в Псковской области

Сергея Бондаренко ищет дочь Светлана в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина родился в 1965 году.

«Мать с отцом расторгли брак в 1988 году. У него есть родная сестра Галина, а у нее дочь Юлия и сын Алексей. Очень хочу найти отца и его сестру с детьми. Знаю, что отец окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в городе Благовещенск (1987 год). Затем поехал служить по распределению в Туркменистан, а потом - в Петрозаводск», - указала она в своем обращении в адрес проекта «Жди меня».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1888911, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».