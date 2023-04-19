Общество

Археологи пригласили всех желающих на раскопки в Печоры

Археологи пригласили всех желающих на раскопки в Печоры 1 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

Фото: «Псковская археология» / Telegram

«Если вы интересуетесь историей и археологией, готовы провести выходные на раскопе и внести свой вклад в науку, приглашаем вас 1 мая в Печоры. Общий сбор в 9:00 в Печорах на Соборной площади, напротив главного входа в Псково-Печерский монастырь», – уточнили организаторы.

Ранее археологи сообщали, что продолжат изучать историю монастырской слободы у стен обители в этом году.