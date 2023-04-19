Общество

Каждый четвёртый пскович работает в удаленном или гибридном формате - опрос

Каждый четвёртый житель Псковской области работает в удаленном или гибридном формате. Такие данные, полученные по результатам опроса, Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе hh.ru.

Опрос местных респондентов показал, что 24% работают на удалёнке или в рамках гибридного формата (1-2 дня дома, остальные дни работа в офисе). По сравнению с респондентами из других регионов, жители Псковской области работают «на удаленке» реже (30% в среднем по России). Наибольшая доля «удаленщиков» на данный момент в регионе насчитывается среди ИТ-специалистов (40%), маркетологов и рекламщиков (38%), представителей сферы страхования и консалтинга (26%), а также менеджеров по продажам и обслуживанию клиентов (19%).

При этом среди трудящихся «на удаленке» или в гибридном формате местных жителей есть привычка в рабочее время отвлекаться на посторонние дела. Так, самый популярный вариант, что позволяют себе трудящиеся в рабочее время – поход в магазин за продуктами или одеждой. Так отвлекаются от работы 42% респондентов. Треть (31%) в течение рабочего дня могут съездить по своим делам (к врачу, например).

Ещё треть (32%) делают перерывы на чтение или просмотр чего-либо в Интернете. Каждый десятый (9%) отвлекаются на выгул домашних животных. Ещё 7% опрошенных местных респондентов любят в рабочее время поиграть в онлайн-игры или приставку. И лишь каждый третий опрошенный (30%) не позволяет себе отвлекаться от рабочего процесса на посторонние дела.

Среди тех, кто трудится на удаленке или гибриде, самыми дисциплинированными оказались представители сферы продаж: 55% работников этой сферы заявили, что не отходят от рабочего места в течение дня. В магазин в рабочее время любят чаще других ходить ИТ-специалисты (55%). Читают и смотрят видео в сети чаще других представители сферы страхования и консалтинга (45%). Решают личные дела и проблемы в течение рабочего дня, как правило, представители сферы АХО. Больше других любят гулять с питомцами в рабочее время маркетологи.

При этом 41% опрошенных в регионе заявили, что относятся нейтрально к тому, что их коллеги могут делать в рабочее время, и их не волнует график работы других сотрудников. 52% местных жителей, наоборот, негативно настроены к такому поведению коллег. И лишь каждый десятый (7%) в целом относится с пониманием и даже положительно к тому, что их коллеги отвлекаются в рабочее время и дополняют, что понимают такую практику, потому что иногда нет возможности выполнять только рабочие задачи.