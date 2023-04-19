Общество

Россиянине в среднем считают достойной пенсию в размере 47 тысяч рублей - опрос

Достойный размер пенсии в нынешних условиях, по оценкам россиян, должен составлять в среднем 47 тысяч рублей в месяц, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования показывают, что чем старше респонденты и выше уровень их дохода, тем больше сумма, которую они считают достойной: сограждане в возрасте до 34 лет называют сумму 46 тысяч рублей, респонденты от 45 лет - 47 600 рублей, пишет «Интерфакс».

По данным портала, среди россиян, зарабатывающих в месяц менее 50 тысяч рублей, достойной пенсию считают, в среднем, на уровне 44 300 рублей, среди тех, чья ежемесячная зарплата составляет от 80 тысяч рублей, достойной сочли бы пенсию в 49 400 рублей.

Исследования показывают, что средний размер пенсии, который, по мнению россиян, можно считать достойным, за последние пять лет стал выше почти на 10 тысяч рублей - в 2018 году считалось, что для пенсионного благополучия достойно было бы иметь в среднем 37 300 рублей ежемесячно.

Опрос проведен 3-26 апреля 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 369 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.