Общество

Курсанты убрали территорию у доски памяти ветерана Михаила Минина в Пскове

Псковские курсанты привели в порядок территорию у дома с доской памяти ветерана Великой Отечественной войны Михаила Минина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

В Пскове у мемориальной доски на улице Новоселов, 48, где жил ветеран Великой Отечественной войны Михаил Минин, водрузивший 30 апреля 1945 года Знамя Победы над Рейхстагом, курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России провели субботник.

30 апреля по уже сложившейся традиции на этом месте представители Псковской областной общественной организации Собрания высшего офицерского состава проведут торжественный митинг, посвященный памяти легендарного ветерана, с участием курсантов Псковского филиала Университета ФСИН России.

Михаил Минин – коренной пскович. Он родился в деревне Ванино Палкинского района, ушел в ополчение в июле 1941 года. Воевал на Ленинградском фронте, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Освобождал города и населенные пункты Псковской области, в том числе Великие Луки, Невель, Пустошку. Воевал на территории Латвии, Польши и Германии. Был ранен, служил разведчиком в артиллерии. Он дошел до Берлина в составе 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии в звании сержанта.

30 апреля 1945 года в 22.40 пскович Михаил Минин в составе боевой группы Макова одним из первых водрузил Красное Знамя над Рейхстагом. Это произошло за несколько часов до того, как признанные позже официальными знаменосцами Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария установили штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, признанный Знаменем Победы.

В ряду наград – два ордена Великой Отечественной войны, орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги».