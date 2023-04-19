Общество

Вечный огонь зажгли в Дедовичах на мемориале «Партизанская слава»

Вечный огонь зажгли в Дедовичах на мемориале «Партизанская слава». Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы», старт которой дал секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак в Кингисеппе, сообщает Telegram-канал Псковского регионального отделения партии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

К природному газу, обеспечивающему постоянный режим горения, подключили Вечные огни в Смоленской, Псковской и Кировской областях. Инициатива о поставке газа для Вечных огней и Огней памяти на безвозмездной основе принадлежит партии «Единая Россия».

В торжественной церемонии в Дедовичах принимали участие заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Борисов, заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников, депутат областного Собрания Александр Братчиков, глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев.

Ранее сообщалось, что Вечный огонь зажгут в городе Дно ко Дню Победы.