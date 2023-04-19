Общество

Вывоз мусора организуют в псковском СНТ «Росинка»

Рабочий выезд представителя филиала ООО «Экопром» специалиста по работе с юридическими лицами Дениса Алексеева в СНТ «Росинка» Псковского района, где он встретился с председателем товарищества Галиной Богдановой, состоялся 26 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото: пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

В ходе встречи стороны обсудили целесообразность заключения договора, осмотрели территорию с целью определения места расположения контейнерной площадки, дорожную инфраструктуру для проезда спецтехники.

По результатам выезда было принято решение о необходимости заключения договора, детали которого будут определены с учетом потребностей садоводов.

«Мы всегда готовы принять участие в решении ваших проблем, найти компромисс и заключить договор с учетом индивидуальных особенностей», – отметили в «Экопроме».

По вопросам заключения договора необходимо связаться с договорным отделом филиала ООО «Экопром» по телефону: 8 (8112)201921.