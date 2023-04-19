Общество

Некоторые псковские пенсионеры получат пенсию в мае досрочно

Управляющий отделением социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова рассказала, как жители области будут получать пенсии и пособия во время майских праздников.

Псковские пенсионеры, получающие пенсии и социальные выплаты через почту, будут получать выплаты согласно графику доставки и режиму работы отделений почтовой связи, начиная с 5 мая. Финансирование кредитных учреждений Пскова и Псковского района в обычном режиме осуществляется 9 числа каждого месяца. В связи с тем, что 9 мая – это выходной день доставка пенсии будет осуществлена досрочно 5 мая. Что касается кредитных учреждений остальных районов области, то финансирование будет проведено по обычному графику 11 мая, приводит слова Натальи Мельниковой Центр управления регионом Псковской области.

Дата второго этапа финансирования кредитных учреждений для Пскова и районов области - 22 мая. Выплата мер социальной поддержки через кредитные организации за 3 число будет произведена 3 мая, через отделения почтовой связи - по графику работы почты начиная с 5 мая.

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком работающим гражданам за 8 число будет перечислена досрочно 4 мая. Выплату из средств материнского капитала за май псковские семьи получат 5 июня.

«Все обязательства социальный фонд выплатит и в полном объёме все средства и зачисления будут выполнены», – заверила Наталья Мельникова.