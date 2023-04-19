Общество

Классный час о чернобыльской трагедии прошел в псковской колонии

Учащиеся учебно-консультационного пункта СИЗО-1 города Пскова познакомились с событиями аварии в Чернобыле и отдали дань памяти подвигу людей, участвующих в ликвидации последствий одной из крупнейших в мире техногенных катастроф. В рамках занятия поговорили и об основоположнике атомной промышленности Игоре Курчатове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Как рассказала организатор мероприятия - классный руководитель УКП СИЗО-1 Наталья Афанасьева, в первой части урока обучающиеся посмотрели документальный фильм об истории атомной отрасли и аварии на Чернобыльской атомной электростанции, увидели кадры самоотверженной борьбы людей, привлеченных к локализации аварии.

«Каждый из них ценой собственной жизни совершил подвиг, и об этом мы обязаны знать и помнить. 26 апреля 1986 года навсегда останется в человеческих сердцах. Не позволительно допускать ошибки при работе с атомной энергией. Поэтому ученые атомной, космической отрасли используют атом в мирных целях, на благо человечества и сохранения жизни на планете», - отметила педагог.

Истории становления и развития атомной энергетики была посвящена вторая часть занятия. Проведена лекция о жизни и научной деятельности выдающегося физика Игоря Курчатова, ставшего первым основателем и руководителем атомного проекта СССР. Этот год юбилейный: 120-летие со дня рождения самого ученого и его соратника, академика А. П. Александрова, а также 80 лет Курчатовскому институту. Все это учащиеся отразили в информационном стенде, отметив соратника И. В. Курчатова, известного физика Исаака Кикоина, проживавшего на Псковской земле.