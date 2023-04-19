Общество

Две благотворительные акции организовали в псковском СИЗО

Две благотворительные акции организовали сотрудники СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Участие в различных волонтерских акциях давно стало традиционным для учреждений УФСИН. Сотрудники УИС регулярно оказывают помощь детским, социальным, зоозащитным организациям, становятся донорами крови. Представители псковского СИЗО решили в один день совершить сразу два добрых дела: принять участие в донорской акции и помочь бойцам, находящимся в зоне проведения СВО», - рассказали в УФСИН.

Рано утром более 20 человек из числа личного состава приехали на станцию переливания крови, многие – сменившись после ночной смены. Среди тех, кто сегодня решил стать добровольцем – старший инспектор организационно-аналитической группы Анастасия Кирсанова. «Плотно позавтракала полезными для донора продуктами, настроилась морально. Немного волнительно, но я заряжаюсь спокойствием от тех, кто кровь сдает уже давно», - рассказала капитан внутренней службы.

После традиционного врачебного осмотра с измерением давления, исследованием уровня сахара и гемоглобина в крови, определением группы и резуса, кресло занял один из самых опытных доноров регионального УФСИН – инструктор-кинолог отдела охраны СИЗО-1 Александр Жуков. Он сделал это в 74-й раз.

Обязательную денежную компенсацию за питание, положенную каждому сдавшему кровь, коллектив решил потратить на закупку продуктов питания длительного хранения для бойцов на передовой. Гречневая, рисовая, перловая, ячневая крупы, растительное масло, мясные консервы, чернослив, орехи – весь этот гуманитарный груз сотрудники СИЗО-1 доставили в пункт сбора помощи участникам СВО и их семьям.

«Мы регулярно участвуем в благотворительных движениях. Сегодня решили совместить сразу 2 акции. Надеемся, что сданная сотрудниками кровь поможет тем, кто в ней нуждается. А продовольственные товары станут частью большого гуманитарного груза, необходимого военнослужащим в зоне проведения СВО», - отметил начальник СИЗО-1 Тимур Джалилов.