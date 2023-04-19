Общество

Историю оспопрививания в Псковской губернии рассказали в архиве. ВИДЕО

В 1808 году в Псковской губернии были сделаны прививки от оспы 141 ребенку разных сословий – от дворянских детей до крестьянских. Все маленькие пациенты остались живы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

«Вакцинация в то время не была обязательной, а заболевание являлось смертельно опасным. Однако священнослужителям было рекомендовано информировать прихожан о пользе прививок, следовало соблюдать обязательные требования при отпевании умерших от оспы, при погребении», - рассказали в архиве.

Обязательной вакцинация от оспы стала только в 1919 году.