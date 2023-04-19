Общество

Псковская делегация посетила юбилейный фестиваль «Миссис Москва»

Псковская делегация посетила юбилейный фестиваль «Миссис Москва». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы регионального этапа фестиваля.

Фото здесь и далее: организаторы регионального этапа фестиваля

В ночь с 25 на 26 апреля завершился конкурс «Миссис Москва 2023», который проводился в 25-й раз.

«Все было очень символично - 25 по счету конкурс, 25 участниц, 25 апреля - дата проведения», - отметили организаторы.

Псковскую делегацию возглавлял директор фестиваля «Мисс / Миссис» в Пскове и Великих Луках Николай Королев. Вместе с ним на конкурсе Псков представляли «Миссис Великие Луки 2021» - Светлана Фетисова и Mrs GrandMa Planet 2020 Светлана Шумейко.

«Миссис Москва 2023» стала основательница бренда женской одежды Анастасия Милеева, мама двоих детей. Лучшей в категории «Миссис Москва — Классик 2023» стала мать двоих детей, чемпионка мира по спортивным и бальным танцам Светлана Мишина. Гран-при Миссис Москва 2023» получила Анастасия Гончарова, мама двух детей.

Почетными гостями шоу стали Наталья Гулькина (группа «Мираж»), группа «Стрелки», Евгеника, Александр Асташонок (группа «Корни») и многие другие.

«Поздравляем победительниц и участниц с блистательным финалом! Благодарим Аллу Юрьевну Маркину и "Миссис Россия / Миссис Москва" - фонд "Планета Женщин" за приглашение на такое яркое событие!» - добавила псковская делегация.