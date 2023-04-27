Общество

Псковичка ищет брата, с которым разлучилась в детском доме

56-летнего Алексея Сафьярова ищет сестра Юлия в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте». Предположительная география поиска – Невельский район.

Так сложились обстоятельства, что Юлия оказалась в детском доме. Ей было 7-8 лет, когда два ее брата приезжали в социальное учреждение. «Один уходил в армию, другой пришел из армии. Собирались забрать, но меня отдали в приемную семью», - уточнила автор заявки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №2883564, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».