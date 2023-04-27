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Общество

Сбер опубликовал режим работы своих отделений в майские праздники

28.04.2023 14:23|ПсковКомментариев: 0

Режим работы отделений Сбербанка в период с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе Сбера. 

«Сбер поздравляет клиентов с наступающими праздниками — Праздником Весны и Труда и Днём Победы — и сообщает о режиме работы своих отделений в период с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая», - сообщили в банке. 

  • 28 апреля (пятница) офисы банка будут работать в стандартном режиме.
  • 29 апреля (суббота) будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.
  • 30 апреля (воскресенье) будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.
  • 1 мая (понедельник) — нерабочий день. Будут работать только дежурные офисы. С их списком можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
  • 2 мая (вторник) — стандартный рабочий день.
  • 6 мая (суббота) будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.
  • 7 мая (воскресенье) будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.
  • 8−9 мая (понедельник-вторник) — нерабочие дни. Будут работать только дежурные офисы. С их списком можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
  • 10−12 мая (среда-пятница) — стандартный рабочий день.
  • 29 апреля−1 мая и 6−9 мая обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка проводиться не будет, за исключением операций по регистрации бизнеса и открытия отдельных видов счетов. Перечень офисов и режим работы можно уточнить в центре поддержки клиентов. Бесплатные звонки с мобильных телефонов — 0321, с городских — 8 800 555-57-77.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самих отделениях Сбера, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка.

Платежи по кредитам юридических лиц, приходящиеся на 1 мая и 8−9 мая, будут списаны в первый рабочий день. Платежи по кредитам 2−5 мая будут списываться в штатном режиме.

Платежи по кредитам физических лиц 29 и 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9 мая будут списываться в штатном режиме. Согласно условиям кредитования, платёж можно внести до первого рабочего дня включительно без возникновения просрочки, если платёжная дата приходится на выходной или праздничный день (29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9 мая).

Пролонгация вкладов, сроки которых заканчиваются 30 апреля и 1 мая, будет перенесена на 2 мая; пролонгация вкладов, заканчивающихся 7−9 мая, — на 10 мая.

Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания срока вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.

Банкоматы в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.

Теги: #Сбер #режим работы #майские праздники
Источник: Псковская Лента Новостей
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