Сбер опубликовал режим работы своих отделений в майские праздники

Режим работы отделений Сбербанка в период с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе Сбера.
«Сбер поздравляет клиентов с наступающими праздниками — Праздником Весны и Труда и Днём Победы — и сообщает о режиме работы своих отделений в период с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая», - сообщили в банке.
Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самих отделениях Сбера, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка.
Платежи по кредитам юридических лиц, приходящиеся на 1 мая и 8−9 мая, будут списаны в первый рабочий день. Платежи по кредитам 2−5 мая будут списываться в штатном режиме.
Платежи по кредитам физических лиц 29 и 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9 мая будут списываться в штатном режиме. Согласно условиям кредитования, платёж можно внести до первого рабочего дня включительно без возникновения просрочки, если платёжная дата приходится на выходной или праздничный день (29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9 мая).
Пролонгация вкладов, сроки которых заканчиваются 30 апреля и 1 мая, будет перенесена на 2 мая; пролонгация вкладов, заканчивающихся 7−9 мая, — на 10 мая.
Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания срока вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.
Банкоматы в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.