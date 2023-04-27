Общество

Псковские росгвардейцы стали призерами турнира по стрельбе общества «Динамо»

Команды управления Росгвардии по Псковской области приняла участие в соревнованиях по практической стрельбе, которые проходили в рамках первенства Псковского регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В состязаниях приняли участие 13 команд правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся на территории Псковской области. Участники соревновались в стрельбе на точность и скорость из автоматического оружия на дистанциях от 3 до 100 метров, со сменой огневых позиций.

Команда СОБР «Гепард» регионального управления Росгвардии завоевала вторе место, команда «ОМОН» «Кром» заняла третье место. В личном первенстве среди 53 участников сотрудник «СОБР» «Гепард» Дмитрий К. завоевал третье место.

Организаторы турнира вручили победителям и призерам кубки, медали и грамоты.