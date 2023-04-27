Почти полтысячи одиннадцатиклассников готовятся сдать ЕГЭ в Великих Луках

466 одиннадцатиклассников сдадут ЕГЭ в Великих Луках в этом году. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении.
Николай Козловский напомнил, что 23 мая во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях города прозвенит последний школьный звонок. Основной период государственной итоговой аттестации в Российской Федерации пройдет с 24 мая по 1 июля. По его словам, всего проходить государственную итоговую аттестацию будут 1567 выпускников города Великие Луки. Это: 466 одиннадцатиклассников и 1101 девятиклассник. Также на аттестацию заявились выпускники прошлых лет – их будет 41 человек.
Городской праздник «Бригантина», торжественная церемония вручения медалей «За особые успехи в учении» и выпускные вечера для выпускников 11 классов запланированы на начало июля. Формат проведения мероприятий пока находится в стадии согласования, уточнил он.
По словам Николая Козловского, в последние десятилетия всё больше талантливых молодых великолучан возвращаются в Великие Луки после окончания престижных вузов и успешно реализуют себя на предприятиях и учреждениях города, занимая ведущие инженерные и руководящие должности.
« А это – залог того, что в будущем будет обеспечено дальнейшее стабильное экономическое и социальное развитие нашего города. Желаю нашим выпускникам успешной сдачи экзаменов и реализации своих способностей и талантов на благо нашей великой России и своей малой родины, никогда не останавливаться на достигнутом, покорять новые вершины и добиваться больших высот!» - обратился он к выпускникам.