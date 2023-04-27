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Общество

Почти полтысячи одиннадцатиклассников готовятся сдать ЕГЭ в Великих Луках

28.04.2023 17:01|ПсковКомментариев: 0

466 одиннадцатиклассников сдадут ЕГЭ в Великих Луках в этом году. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении.

Николай Козловский напомнил, что 23 мая во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях города прозвенит последний школьный звонок. Основной период государственной итоговой аттестации в Российской Федерации пройдет с 24 мая по 1 июля. По его словам, всего проходить государственную итоговую аттестацию будут 1567 выпускников города Великие Луки. Это: 466 одиннадцатиклассников и 1101 девятиклассник. Также на аттестацию заявились выпускники прошлых лет – их будет 41 человек.

«В настоящее время идёт подготовка к проведению Единого государственного экзамена. Уже готовы аудитории для написания экзамена, закуплено необходимое оборудование, сформированы коллективы специалистов, которые будут обеспечивать качество проведения процедуры», - отметил Николай Козловский.

Городской праздник «Бригантина», торжественная церемония вручения медалей «За особые успехи в учении» и выпускные вечера для выпускников 11 классов запланированы на начало июля. Формат проведения мероприятий пока находится в стадии согласования, уточнил он.

«Хочу отметить, что поддержка нашей молодёжи – один из главных приоритетов в деятельности руководства Великих Лук. В городе реализуются проекты, направленные на модернизацию образовательных учреждений и спортивных школ, создание оптимальных условий для получения дополнительного образования. У нас работает современный центр цифрового образования "Айти-куб" – новый формат дополнительного образования для школьников, желающих связать свою жизнь с информационными технологиями», - подчеркнул глава города.

По словам Николая Козловского, в последние десятилетия всё больше талантливых молодых великолучан возвращаются в Великие Луки после окончания престижных вузов и успешно реализуют себя на предприятиях и учреждениях города, занимая ведущие инженерные и руководящие должности.

« А это – залог того, что в будущем будет обеспечено дальнейшее стабильное экономическое и социальное развитие нашего города. Желаю нашим выпускникам успешной сдачи экзаменов и реализации своих способностей и талантов на благо нашей великой России и своей малой родины, никогда не останавливаться на достигнутом, покорять новые вершины и добиваться больших высот!» - обратился он к выпускникам.

Теги: #великие луки #егэ #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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