Общество

Михаил Ведерников отметил работу сотрудников скорой помощи в их профессиональный праздник

В пятницу, 28 апреля, в России отмечается День работника скорой медицинской помощи (СМП). Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил медработников с профессиональным праздником и некоторых из них отметил региональными наградами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

Почетной грамоты губернатора за высокий профессионализм, заслуги в оказании качественной медицинской помощи жителям региона удостоилась фельдшер Псковской станции скорой медицинской помощи Ольга Шумакова. Еще два работника — Алексей Анисимов и Анна Ефимова — получили из рук Михаила Ведерникова Благодарственные письма правительства Псковской области.

Фельдшеру Псковской станции скорой медицинской помощи Елене Ткаченко глава региона вручил нагрудный знак «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области». Почетное звание ей присвоено за большой вклад в развитие региональной системы здравоохранения, профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд. За 35 лет работы в «Скорой» Елена Ткаченко спасла множество жизней благодаря опыту и грамотным реанимационным действиям.

Губернатор поблагодарил работников Псковской станции скорой медицинской помощи за профессионализм, терпение и за то, что они всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. «Работа медиков в Псковской области сложная, а на сотрудниках Скорой помощи особенно в последние несколько лет — колоссальная нагрузка. Со стороны Правительства области мы стараемся делать все, чтобы ваша работа была проще и технологичнее. Дополнительные меры поддержки принимаются и на федеральном уровне», — отметил Михаил Ведерников.

Псковская станция скорой медицинской помощи — неотъемлемая часть первичного звена системы здравоохранения региона. Служба ориентирована не только на транспортировку больного до стационара, но и на комплексное и эффективное оказание помощи в неотложных ситуациях на догоспитальном этапе.

Каждый день на дежурство в регионе выходят до 75 бригад скорой помощи. В год СМП осуществляет 220 тыс вызовов — ежегодно за скорой медицинской помощью обращаются более 35% населения области.

В региональной команде на 31 посту СМП работает свыше 800 человек. Парк автомобилей скорой помощи состоит из более чем 180 машин, причем почти 90% транспорта поступило на службу в регион в последние 5 лет.

По поручению губернатора Михаила Ведерникова в регионе создана Единая диспетчерская служба, интегрированная со службой 112, а также реализуется проект по строительству модульных постов СМП. Первый, в Новосокольниках, уже функционирует.

При поддержке Правительства области в учреждении обеспечивается стабильная положительная тенденция повышения уровня размеров среднемесячной заработной платы медицинских работников. Также реализуется широкий комплекс мер региональной соцподдержки.