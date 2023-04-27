Общество

Обработку территорий от борщевика Сосновского начали в Псковской области

«Псковавтодор» приступил к обработке территорий Псковской области от борщевика Сосновского по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Видео: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Химическая обработка полос отвода региональных дорог началась в Псковском, Дедовичском, Пушкиногоском и Новоржевском районах. Со следующей неделе обработка запланирована в других районах области.

«Ранняя обработка опасных растений гербицидами позволяет остановить их рост и прекратить дальнейшее распространение. Для достижения максимального результата работы проводят перед началом цветения растения, когда оно отрастает на 10-20 сантиметров», - пояснили в комитете.

В этом году, в весенне-летний период, планируется обработать полосы отвода региональных дорог протяженностью около 625 га, из них около 535 га будет обработано «Псковавтодором» и еще около 91 га – подрядными организациями.

28 апреля в Псковском районе обработали около 20 гектаров земли от сорного растения на автомобильных дорогах Родина-Наволок, Псков-Ваулино-Торошино, Псков-Родина Заровенье-Кусва.