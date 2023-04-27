«Бессмертный полк» в Псковской области проведут в онлайн-формате

Заседание регионального оргкомитета «Победа» прошло в правительстве Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Участники оргкомитета обсудили подготовку и формат празднования 9 мая.
Глава региона сообщил, что необходимо запланировать только те мероприятия в том формате и масштабе, при которых все участники гарантировано будут защищены от любых неприятностей.
«Все пункты программы, которые не состоятся в привычном режиме, могут и должны быть перенесены в режим онлайн. Прежде всего говорю об акции "Бессмертный полк". У нас есть наработки, опыт 2020 и 2021 годов будет крайне полезен», - отметил Михаил Ведерников.