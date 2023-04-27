Общество

«Бессмертный полк» в Псковской области проведут в онлайн-формате

Заседание регионального оргкомитета «Победа» прошло в правительстве Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Участники оргкомитета обсудили подготовку и формат празднования 9 мая.

«В этом году День Победы мы встречаем в особых условиях. Нужно отметить, что с 2020 года все мероприятия проводим в особых условиях. Главный вызов сегодня - обеспечение безопасности всех участников мероприятий. Причины этого понятны. Учитывая все современные и внешне политические обстоятельства, мы должны ожидать и быть готовыми к провокациям, которые могут планироваться в этот день», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона сообщил, что необходимо запланировать только те мероприятия в том формате и масштабе, при которых все участники гарантировано будут защищены от любых неприятностей.

«Все пункты программы, которые не состоятся в привычном режиме, могут и должны быть перенесены в режим онлайн. Прежде всего говорю об акции "Бессмертный полк". У нас есть наработки, опыт 2020 и 2021 годов будет крайне полезен», - отметил Михаил Ведерников.