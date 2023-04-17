Традиционное шествие «Бессмертного полка» в 2023 году проводить не планируют

Традиционного организованного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет, сообщили «Интерфаксу» организаторы акции.
«Как такового формата привычного (шествия) не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев», - сказала пресс-секретарь движения Ольга Байбулова.
Она отметила, что в этом году организаторы «решили уйти от формата одной улицы и одной площади, а пойти шире».
В 2020 и 2021 годах акция «Бессмертный полк» проходила 9 мая в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате.
Организаторы «Бессмертного полка» предлагают помимо традиционного шествия принять участие в акции, разместив фотографии ветеранов на окнах автомобилей, сообщил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов.
По его словам, это также актуально для жителей небольших городов, сел и деревень, где шествия «Бессмертного полка» не такие многочисленные, как в крупных городах.
Сотрудники полиции, которые в день проведения шествия будут следить за порядком, могут принять в ней участие, прикрепив к одежде фотографию ветерана.
Водителям общественного транспорта организаторы предлагают также разместить фотографии ветеранов на окнах автобусов или трамваев.
Напомним, на прошлой неделе Псковская Лента Новостей проводила опрос по поводу организации парада Победы на 9 мая в 2023 году. Согласно результатам, почти половина выразивших своё мнение респондентов (49,87%) настаивает на проведении парада. При этом 15,49% проголосовавших предложили организовать только шествие «Бессмертного полка».