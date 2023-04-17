Общество

Традиционное шествие «Бессмертного полка» в 2023 году проводить не планируют

Традиционного организованного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет, сообщили «Интерфаксу» организаторы акции.

«Как такового формата привычного (шествия) не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев», - сказала пресс-секретарь движения Ольга Байбулова.

Она отметила, что в этом году организаторы «решили уйти от формата одной улицы и одной площади, а пойти шире».

«Бессмертный полк» - международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы участники движения проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников - участников войны и записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения.

В 2020 и 2021 годах акция «Бессмертный полк» проходила 9 мая в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате.

Организаторы «Бессмертного полка» предлагают помимо традиционного шествия принять участие в акции, разместив фотографии ветеранов на окнах автомобилей, сообщил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов.

«Когда идет "Бессмертный полк" шествием, например, в Москве, идет миллион граждан, несут портреты своих родных (...) но ведь Москва не стоит - сотни тысяч автомобилей, сотни тысяч людей все равно идут по другим улицам. А ведь у них тоже есть свои герои, но по каким-то причинам они не могут стать участниками шествия "Бессмертного полка" (...) и как вот эта фотография, размещенная, поможет по-другому быть причастными к "Бессмертному полку"», - сказал Иванов на пресс-конференции во вторник.

По его словам, это также актуально для жителей небольших городов, сел и деревень, где шествия «Бессмертного полка» не такие многочисленные, как в крупных городах.

Сотрудники полиции, которые в день проведения шествия будут следить за порядком, могут принять в ней участие, прикрепив к одежде фотографию ветерана.

Водителям общественного транспорта организаторы предлагают также разместить фотографии ветеранов на окнах автобусов или трамваев.

Напомним, на прошлой неделе Псковская Лента Новостей проводила опрос по поводу организации парада Победы на 9 мая в 2023 году. Согласно результатам, почти половина выразивших своё мнение респондентов (49,87%) настаивает на проведении парада. При этом 15,49% проголосовавших предложили организовать только шествие «Бессмертного полка».