Общество

Клещи покусали 19 детей в Псковской области за неделю

93 человека, в том числе 19 детей, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей за неделю с 20 по 26 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлением Роспотребнадзора.

Первый случай присасывания клеща в 2023 году зарегистрировали 26 марта. По состоянию на 26 апреля (в сравнении со среднемноголетними недельными данными), с начала сезона по поводу присасывания клещей (141 человек) количество обращений снизилось на 6,4%, в том числе количество детей (39 человек) - на 67,8%.

В аналогичном периоде 2022 года количество обратившихся составило 49 человек, среди них - 15 детей.

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С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области исследовали 21 клеща. Из них на клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) проверили 21 клеща, на иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), на моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), на гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) – 16.

Возбудителя ИКБ обнаружили в трех исследованных клещах.