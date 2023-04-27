Общество

Более 200 полицейских обеспечат безопасность в Псковской области на майские мероприятия

Более 200 полицейских задействуют в Псковской области для обеспечения правопорядка в майские праздники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ведомство примет дополнительные меры безопасности для обеспечения правопорядка в праздничные дни. В ближайшее время на территории области начнутся общественно-массовые мероприятия, приуроченные к празднованию Дня весны и труда и Дню Победы в Великой Отечественной войне.

С 29 апреля по 1 мая в 10 муниципальных образованиях региона планируется проведение более 40 массовых мероприятий культурной и спортивной направленности. В охране правопорядка задействуют более 200 сотрудников ОВД, содействие в охране общественного порядка окажут работники частных охранных организаций, представители народных дружин.

«Сотрудники полиции будут проводить все комплексы мероприятий антитеррористической направленности: будут задействованы специалисты-кинологи со служебными собаками для обследования мест проведения мероприятий, полицейские наряды будут охранять покой и безопасность граждан во время мероприятий, сотрудники Госавтоинспекции будут организовывать безопасность дорожного движения в местах проведения массовых мероприятий, а также проверять водителей на состояние алкогольного опьянения и для выявления иных правонарушений», - рассказали в ведомстве.