Общество

Более четырех тысяч детей отдохнут в летних лагерях по льготным путевкам в Псковской области

Более четырех тысяч детей отдохнут в летних лагерях по льготным путевкам в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«За последние две недели мне написало достаточно много родителей, которые не смогли получить путевку для детей в летний лагерь на льготных основаниях. Проблема действительно есть. Путевок было закуплено меньше, чем в прошлом году, а потребность в них выросла. Отмечу, что правительство Псковской области в этой части изменений никаких не предпринимало. Социальные программы мы не сокращали. Если в 2022 году на льготные путевки выделили 73 млн рублей, то в 2023 запланировали немного больше - 74,5 млн рублей. Эта индексация оказалась недостаточной. К моменту формирования цены на путевку на детский отдых выяснилось, что стоимость одной услуги выросла примерно на 10%. Это был первый фактор», - объяснил глава региона.

Еще одним фактором стало то, что за последний год появились новые категории граждан с правом на внеочередные льготные путевки для детей.

«В первую очередь это семьи участников специальной военной операции. Их льготы носят заявительный характер и заранее точно просчитать, какое число детей поедет отдыхать достаточно сложно. Это тоже отражается на плановом распределении. Третий, самый важный, фактор. Два предыдущих года родитель активно пользовались федеральной программой по предоставлению кешбека на детские путевки. В этом году такая программа не работает. На момент планирования бюджета в декабре прошлого года мы понимали, что будет дефицит по путевкам, но не имели возможности рассчитать точный объем. Сейчас мы эту цифру видим и полностью компенсируем», - продолжил губернатор.

По поручению губернатора из областного бюджета дополнительно выделят 24 млн рублей на оплату детских льготных путевок. На эти средства будет обеспечен отдых ещё порядка 850 детей, в их числе 100 молодых спортсменов.

«В этом году на льготные путевки направят почти 100 млн рублей, благодаря чему отдохнут более четырех тысяч детей. Что на 600 больше, чем в 2022 году», - заверил Михаил Ведерников.

Он также уточнил, что для детского отдыха привлекаются и федеральные средства. «100 детей получат льготные путевки на Курган Дружбы. На эти цели выигран грант. Отдельно будут предусматривать региональную квоту в Печорах, когда достроится всероссийский детский лагерь», - добавил глава региона.