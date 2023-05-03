Общество

Мемориальные плиты на братском захоронении в псковском Шванибахово отмыли от пыли

Судебные приставы города Пскова привели в порядок территорию братского захоронения в Псковском районе в преддверии Дня Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Группа судебных приставов выехала в Псковский район - в деревню Шванибахово - для приведения в порядок прилегающей территории к празднованию Дня Победы.

Совместно с сотрудниками администрации Псковского района, а также участником всероссийского общественного движения «Волонтёры победы» Дамианом Мисуном территорию очистили от веток, листьев и мусора. Очистили от старой краски и покрасили подножья обелисков. От грязи и пыли отмыли мемориальные плиты.

«Изначально в этом месте было около 20 братских могил павших воинов с июля 1941 года по март 1944 года. В 1969 году останки перенесли в общую могилу. Установили кирпичный памятник. В 1985 году установили гранитный памятник, увенчанный орденом "Отечественной войны". В 2004 году родственниками одного из погибших – Баздыкяна Галуста Рубеновича, были изготовлены, доставлены из Ростова на Дону и установлены 4 мраморные плиты с именами погибших. На 1 января 2020 года – 444 военнослужащих. Списки продолжают пополнятся», - добавили в ведомстве.