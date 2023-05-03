Общество

Причины суицидального поведения детей обсудили с учителями в Пскове

Психологи Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии провели семинар на тему «Суицидальное поведение подростков и детей» для школьных педагогов в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото здесь и далее: Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии

Психологи Ирина Соловьева и Ольга Опивалова рассказали о том, что такое суицидальное поведение, почему оно формируется и как в такой ситуации действовать учителю. Слушатели активно задавали лекторам вопросы, интересовались профессиональным мнением, происходило живое обсуждение, заметили организаторы.

В конце занятия полученные знания предлагалось закрепить на практике – присутствующие разделились на группы и разобрали конкретные кризисные случаи, постарались найти пути их решения.