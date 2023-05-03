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Общество

Осужденные приняли участие в наведении порядка в Великих Луках

03.05.2023 18:45|ПсковКомментариев: 0

Свой вклад в преображение городских улиц Великих Лук к Дню Победы внесли осужденные к принудительным работам, отбывающие наказание в ИЦ-1 Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Более 10 осужденных в свободное от работы время очистили от бытового мусора, прошлогодней листы, пластиковых и бумажных отходов улицы Великих Лук, расположенные недалеко от места дислокации исправительного центра.

«Мероприятие по наведению чистоты инициировали сами осужденные и впредь решили сделать это доброй традицией, что не может не радовать: таким образом лица, отбывающие наказание, воспитывают в себе и других гуманное отношение к окружающей среде и тому месту, где проживаешь», – рассказали сотрудники колонии.

Теги: #УФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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