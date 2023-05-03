Общество

«Письмо ветерану» в Пскове написали порядка 500 школьников

Акция «Письмо ветерану», организованная региональным отделением «Единой России» совместно с «Волонтерами Победы», проходит в учебных заведениях Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

В преддверии празднования дня Победы в Великой Отечественной войне партийцы Псковского городского местного отделения «Единой России» провели акцию «Письмо ветерану».

«Молодому поколению необходимо знать, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить», - отметили в отделении.

Всего в акции приняли участие около 500 учащихся школ города Пскова.

«Все письма для поздравления будут переданы ветеранам Великой Отечественной войны лично в руки, а вместе с ними частицы тепла, заботы и благодарности», - отметил секретарь Псковского городского местного отделения «Единой России» Валерий Филимонов.

Участие в акции приняли:

лицей №4 «Многопрофильный»,

лицей экономики и основ предпринимательства №10,

средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова,

социально-экономический лицей №21 имени Героя России С. В. Самойлова,

центр образования «Псковский педагогический комплекс».

«Ни один ветеран не остается без внимания. Депутаты и волонтеры в постоянном контакте с нашими героями, общаются, поздравляют с праздниками, помогают решать возникающие трудности. Письма, которые мы передаем поколению победителей, воспринимаются с особенной теплотой, ведь сегодня ветеранам очень важно знать, что их помнят, любят и ими гордятся», - отметили в региональном исполкоме «Единой России».

Также региональным отделением «Единой России» подготовлен целый ряд мероприятий, посвящённых Дню Победы. Во дворах домов, где проживают ветераны, пройдут праздничные концерты, а волонтеры высадят цветы.