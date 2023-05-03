Общество

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области выше уровня по РФ почти на 30%

Количество заболеваний коронавирусом в Псковской области на 17-й неделе 2023 года по сравнению с предыдущей неделей выросло на 4,3% (на 9 случаев), заболеваемость составила 35,15 на 100 тысяч населения (зарегистрировано 218 случаев), что выше заболеваемости по РФ (27,31) на 28,7%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По клинической форме среди выявленных случаев в форме ОРВИ протекают 216 или 99,1% от общего числа случаев, в форме пневмонии – 2 случая или 0,9%.

Среди заболевших на прошедшей неделе 9,2% детей до 18 лет (20 случаев) и 90,8% взрослых.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 11 муниципальных образованиях: Опочецкий, Порховский, Куньинский, Дедовичский, Островский, Усвятский, Великолукский, Бежаницкий, Новоржевский, Пыталовский районы, Псков.

В том числе в 1,8-4,2 раза областная заболеваемость превышена в шести районах: Опочецкий, Порховский, Куньинский, Дедовичский, Островский, Усвятский.

По сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости отмечался в 12 муниципальных образованиях: Дедовичский, Куньинский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Островский, Палкинский, Порховский, Пустошкинский, Пыталовский, Себежский, Усвятский районы.

Не зарегистрировано случаев COVID-19 в шести районах области: Гдовский, Дновский, Красногородский, Локнянский, Новосокольнический, Пушкиногорский.

В Пскове заболеваемость на прошедшей неделе снизилась на 2,6% (на 2 случая) и составила 35,33 на 100 тысяч населения, что выше среднеобластной заболеваемости на 0,5%.