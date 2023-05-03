Общество

Полуфинал «Мисс и Миссис Великие Луки» пройдет 7 мая

Полуфинал «Мисс и Миссис Великие Луки» пройдет 7 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организаторы фестиваля.

Полуфинальное шоу пройдет в ТЦ «Апельсин» и начнется в 15.00. Вход для зрителей будет свободным. Кроме этого, зрители будут участвовать в выборе королевы полуфинала, участвуя в голосовании.

В рамках программы полуфинала планируется несколько дефиле и конкурс-представление. Специальными гостями мероприятия станут девушки из псковского шоу «Баккара 2.0», а ведущим - директор фестиваля Николай Королев.