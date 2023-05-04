Общество

Акция «Подарки ветерану» стартовала в Псковской области

Акция «Подарки ветерану» стартовала в Псковской области. Активисты и сторонники партии, депутаты «Единой России» всех уровней по традиции навещают участников и инвалидов Великой Отечественной войны накануне дня Великой Победы, дарят подарки, оказывают всестороннюю помощь, исполняют их мечты, сопровождают на мероприятия и оперативно решают различные вопросы. Всего в Псковской области проживает 110 фронтовиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия»

Так, одним из первых навестил участника Великой Отечественной войны Евгения Кудряшова и поздравил с наступающим Днем Победы депутат Великолукской городской Думы Сергей Федосеев. «Нашим дорогим ветеранам пришлось пройти через все тяготы войны. Несмотря на это, они выстояли и победили. Их опыт, мудрость, их воспоминания мы должны передать нынешним и будущим поколениям. Сегодня у нас есть уникальная возможность лично сказать "спасибо" героям. И мы с коллегами по депутатскому корпусу делаем это с большим удовольствием и почетом», - отметил Сергей Федосеев.

Лично поздравил ветерана Великой Отечественной войны и депутат Сергей Макаров. Он навестил Ольгу Иванову. «Проходят годы, но не стирается память о героическом подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. И фронт, и тыл стояли насмерть за Родину, и в этом единстве всегда была наша сила. В канун Дня Победы всегда навещаю ветеранов, благодарю и поздравляю с праздником», - рассказал Сергей Макаров.

Отметим, активисты «Единой России» организуют в регионе к Дню Победы возложения цветов к мемориалам и братским могилам участников Великой Отечественной войны. Помимо этого, все желающие могут написать письма ветеранам, а «Волонтёры Победы» доставят их адресатам. Также активисты партии и «Молодой Гвардии "Единой России"» помогут участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в уборке придомовых территорий и высадят цветочные клумбы под окнами их домов.