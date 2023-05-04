Общество

Попавшего в Псков после распределения медика разыскивает подруга по институту

Викторию Кульбицкую 1968 года рождения ищет подруга Валентина в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы учились в мединституте в Свердловске. В 1991 году она уехала после распределения в Псков, я в Казахстан (город Атырау). Первые годы переписывались, потом связь оборвалась. Через соцсети находила данные, но связаться не получилось», - указала она в своем обращении на сайте телепроекта «Жди меня».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемой, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №2884488, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».