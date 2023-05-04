Общество

Псковские зоозащитники собирают подписи против закона о «гуманной эвтаназии»

Псковская региональная общественная организация «Зоозащита» просит неравнодушных соотечественников и земляков подписать открытое письмо, чтобы предотвратить принятие законопроекта о «гуманной эвтаназии» бездомных животных. Документ опубликован в группе объединения в социальной сети «ВКонтакте».

Зоозащитники выступают против инициативы, которая позволит регионам усыплять бездомных собак, проявляющих агрессию. По мнению волонтёров, такие поправки в закон об ответственном обращении с животными приведут к массовому убийству четвероногих, оказавшихся на улице. Причём в опасности могут оказаться не только безнадзорные животные, но и домашние, которые порой срываются с поводка, теряются на дачах, выскакивают за дверь. «И если сейчас у владельцев есть время и возможность найти своего питомца, то после принятия поправок, этого времени может не быть. Вспомним историю Бима - Черное ухо. Особенно учитывая, что дела с чипированием домашних животных в России обстоят плохо», - отметили в «Зоозащите».

В организации подчеркнули, что программа «Отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск в среду обитания», действующая сейчас в Псковской области, «хоть и не является совершенной, однако соответствует гуманным принципам обращения с бездомными животными, и, вместе с тем, приносит свои плоды». Зоозащитным организациям региона удалось прекратить массовые жестокие убийства собак, существенно сократить численность бездомных животных путем стерилизации, чипирования, передачи их новым владельцам или выпуска стерилизованных, привитых и чипированных четвероногих на прежнее место обитания.

В «Зоозащите» призывают и дальше двигаться по цивилизованному гуманному пути в сфере обращения с домашними и бездомными животными и просят депутатов Государственной Думы не позволить перечеркнуть все успехи зоозащитного движения России, достигнутые за последние десятилетия. Иначе страна снова может «оказаться в диком положении, когда животных изымают с улиц и неконтролируемо убивают».

В мае открытое письмо будет направлено в правительство Псковской области и Государственную Думу.