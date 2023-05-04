Общество

Трудных подростков в Пскове учили искать компромисс

Встреча с подростками, состоящими на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прошла в Псковском городском молодёжном центре 3 мая. Медиатор Ольга Алексеева провела для подростков игру-тренинг «Ситуация Б». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

«В ходе мероприятия ребятам предложили конфликтную ситуацию, из которой они совместно должны были найти решение, устраивающее обе стороны. К игре также подключились сопровождающие педагоги. У всех участников при направлении ведущего получилось выработать такие решения, которые были выгодны обеим сторонами. Умение договариваться, не реагировать агрессивно – полезно подросткам в сложных коммуникациях, оно поможет достичь успешных результатов в будущем», - отметили в центре.

Проведённая игра разработана школьниками-медиаторами, поэтому ситуации для разбора были из жизни детей: конфликты с родителями, со сверстниками, заметили организаторы.

Те, кто хочет принять участие в такой игре, могут позвонить по телефону: 56-37-07.