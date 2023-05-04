Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
«Опальное» время
построй дом своей мечты
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
«Истфакт» Два капитана
Оазис здоровья под Псковом
кто придет работать в больницы региона?
Топ учебных заведений
Первомай в Псковской области
Впервые в Пскове поэтесса Анна Егоян
Господин Рейтингомер
перерасчет платы за СОИ
новые скверы
маршруты силы
девять лет за подснежники
 
 
 
ещё Общество 04.05.2023 14:310 Последние звонки и выпускные в Псковской области пройдут без ковидных ограничений 04.05.2023 21:503 Ночные заморозки и северный ветер прогнозируют в Псковской области 5 мая 04.05.2023 21:400 О фронтовом творчестве Юлии Друниной узнали псковские курсанты 04.05.2023 21:300 Жительницу блокадного Ленинграда поздравили с 90-летием в Себеже 04.05.2023 21:200 В Петербурге пьяная компания сломала Поклонный крест и забрала его с собой 04.05.2023 21:100 К посадке картофеля приступили в Псковском районе
 
 
 
Самое популярное 02.05.2023 10:310 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Печорском районе 03.05.2023 12:220 Ночные заморозки до -7°C ожидаются в Псковской области 02.05.2023 07:380 День памяти блаженной Матроны Московской отмечают православные 01.05.2023 11:334 Рейтингомер: вызов на дуэль, неуд главе и головотяпство в ПсковГУ 03.05.2023 08:331 Последствия шквалистого ветра обсуждают псковичи в Сети. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Импульсивные покупки дорогих вещей усиливают положительные эмоции, выяснили ученые

04.05.2023 20:20|ПсковКомментариев: 0

Ученые нашли связь между импульсивными покупками и эскапизмом. По мнению специалистов Хьюстонского университета, незапланированные покупки дорогих вещей усиливают положительные эмоции, и это своего рода попытка избежать реальности.  

Исследование Journal of Hospitality & Tourism Research показало, что особенно часто люди совершали импульсивные покупки во время пандемии коронавируса. Так они пытались отвлечься от действительности, сообщает RuNews24.

После того, как коронавирусные ограничения сняли, резко выросло количество бронирований отелей и покупки билетов в день отлета или день приезда. Ученые считают, что это тоже незапланированные траты.  

Опросив жителей США и КНР, исследователи выяснили, что незапланированная покупка косметики, парфюмерии или солнцезащитных очков повышает самооценку людей.  

Более крупные импульсивные покупки, например, тур или крупная бытовая техника, усиливают эскапизм и положительные эмоции. Более того, оказалось, что чем выше цена товара, тем сильнее он усиливает эти чувства.

Теги: #покупки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы возвращение обязательной отработки по распределению для обучающихся на бюджете студентов?
В опросе приняло участие 175 человек
04.05.2023, 22:000 Мужчину в куртке с красными манжетами продолжают искать в Великих Луках 04.05.2023, 21:503 Ночные заморозки и северный ветер прогнозируют в Псковской области 5 мая 04.05.2023, 21:400 О фронтовом творчестве Юлии Друниной узнали псковские курсанты 04.05.2023, 21:300 Жительницу блокадного Ленинграда поздравили с 90-летием в Себеже
04.05.2023, 21:200 В Петербурге пьяная компания сломала Поклонный крест и забрала его с собой 04.05.2023, 21:100 К посадке картофеля приступили в Псковском районе 04.05.2023, 21:041 Останки найденных бойцов Великой Отечественной войны перезахоронили в Невельском районе 04.05.2023, 21:000 Сотрудники ФСИН посетили выставку Псковского музея-заповедника
04.05.2023, 20:500 Интерактив: Доступная среда или открытый скалодром в Пскове 04.05.2023, 20:400 Приставы напомнили псковичам об ужесточении штрафов за нарушение правовых предписаний 04.05.2023, 20:301 Псковичам напомнили о действующем запрете купания в водоемах 04.05.2023, 20:200 Импульсивные покупки дорогих вещей усиливают положительные эмоции, выяснили ученые
04.05.2023, 20:100 Розыск мужчины прекратили в Пскове 04.05.2023, 20:000 Псковичей приглашают принять участие в творческом конкурсе «Заглянем в историю вместе» 04.05.2023, 19:561 Зараженная бешенством лиса укусила человека в Новосокольниках 04.05.2023, 19:400 Трудных подростков в Пскове учили искать компромисс
04.05.2023, 19:300 Суд признал недействительным контракт на содержание светофоров в Пскове 04.05.2023, 19:250 «Дорога к Пушкину» соединила псковское Михайловское и Чистые Пруды под Калининградом 04.05.2023, 19:200 Уборщицу Клинского хлебокомбината убил тестомесильный аппарат 04.05.2023, 19:100 Успокаивающие вибрацию «гантельки» смонтировали на линии электропередач в Псковской области
04.05.2023, 19:001 «Разговор о важном» провели росгвардейцы в псковской школе 04.05.2023, 18:450 Детей и благотворителей приглашают поучаствовать в акции «Шар желаний» 04.05.2023, 18:410 Вечнозеленые: какие туи продают псковичи с рук 04.05.2023, 18:274 Закон о тишине обсудили в Пскове
04.05.2023, 18:250 СКВЕРный вопрос: кто разорвал отношения с Псковом за последний год 04.05.2023, 18:151 Акция «Подарки ветерану» стартовала в Псковской области 04.05.2023, 18:000 Более 80 мероприятий можно посетить по Пушкинской карте в Псковском музее-заповеднике 04.05.2023, 17:521 Один из первых арендаторов торгового центра «Максимус» отметил свое 20-летие
04.05.2023, 17:500 Захоронение мирных жителей и партизан благоустроили в островской деревне Рублево 04.05.2023, 17:490 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 4 мая 04.05.2023, 17:480 Заявки на конкурс исполнителей стихов Пушкина принимают в Псковской области 04.05.2023, 17:471 «Бал Победы» проходит в Пскове
04.05.2023, 17:390 Кинолекторий для школьников состоялся в Музее истории оккупации Псковской области 04.05.2023, 17:329 Поиск реального врага 04.05.2023, 17:260 Делегация из правительства Ивановской области ознакомилась с работой завода «Титан-Полимер» 04.05.2023, 17:190 Автопробег в преддверии Дня Победы прошел в Псковском районе
04.05.2023, 17:070 Администрация Пскова во главе с Борисом Елкиным вышла на субботник. ФОТО 04.05.2023, 16:580 Более 15 единиц техники ремонтируют дорогу во Владимирском лагере 04.05.2023, 16:460 Обновленный тренажерный зал открылся в школе олимпийского резерва «Ника» 04.05.2023, 16:381 Автоинспекторы организовали эвакуацию жильцов из горящего дома в Пскове
04.05.2023, 16:251 Непсковская земля 04.05.2023, 16:171 В Эстонии могут признать однополые браки 04.05.2023, 16:080 Многодетная мать пыталась закопать ребенка живьем в Петербурге 04.05.2023, 15:590 «Марш Балтийских курсантов» пройдет в честь 700-летия Гдова
04.05.2023, 15:471 Почти 50 СНТ в Псковской области заключили договоры с «Экопромом» 04.05.2023, 15:400 Псковские зоозащитники собирают подписи против закона о «гуманной эвтаназии» 04.05.2023, 15:340 В псковском отделении Социального фонда обновился номер контакт-центра 04.05.2023, 15:171 Благоустройство сквера на Сиреневом бульваре в Пскове стартует в 2024 году
04.05.2023, 15:121 Бастрыкин поддержал ограничение для электросамокатов в городах 04.05.2023, 15:030 Краеведческий квест «Губернский Псков» состоится 12 мая 04.05.2023, 14:500 Ремонт сетей завершили на улице Ижорского Батальона в Пскове 04.05.2023, 14:341 Игорь Бутман и его оркестр выступят в «Михайловском»
04.05.2023, 14:310 Последние звонки и выпускные в Псковской области пройдут без ковидных ограничений 04.05.2023, 14:240 Рабочим быть 04.05.2023, 14:230 ВТБ тестирует платежные стикеры для своих клиентов 04.05.2023, 14:220 Третий международный поход «Наследие» торжественно стартовал в Псковской области
04.05.2023, 14:100 «Три мудреца»: Назад в СССР - стоит ли возвращать прошлое? ВИДЕО 04.05.2023, 14:047 Автозаправочную станцию строят на улице Юбилейной в Пскове 04.05.2023, 13:590 Художник Михаил Шемякин отмечает 80-летие 04.05.2023, 13:531 Спрос на электросамокаты в России вырос в 2,5 раза
04.05.2023, 13:485 Псковская городская больница ошиблась в выборе победителя торгов на поставку антибиотика 04.05.2023, 13:461 Федеральную дорогу Р-56 в Псковской области временно перекроют 9 мая 04.05.2023, 13:413 Бюджет России в мае недополучит более 8 млрд рублей нефтегазовых доходов 04.05.2023, 13:351 «Коммунальный ликбез»: Как сделать город комфортнее? ВИДЕО
04.05.2023, 13:270 Попавшего в Псков после распределения медика разыскивает подруга по институту 04.05.2023, 13:200 «Усадебные тексты» Толстого представляет музей-заповедник «Михайловское» 04.05.2023, 13:132 Борис Елкин: Мы постоянно прислушиваемся к мнению жителей 04.05.2023, 13:011 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Назад в СССР - стоит ли возвращать прошлое?
04.05.2023, 13:001 Снятый в космосе фильм «Вызов» перешагнул отметку в миллиард рублей в прокате 04.05.2023, 12:541 Определять летнюю погоду по цветущей черёмухе советует народный календарь 4 мая 04.05.2023, 12:451 Всероссийский хоровой фестиваль пройдет в Пскове 04.05.2023, 12:361 Псковские росгвардейцы приняли участие во всероссийской акции «Бессмертный автополк»
04.05.2023, 12:271 В Покровской башне показали фильм о Гагарине 04.05.2023, 12:212 Будет ли углубляться русло руки Милевки в Пскове, рассказал Борис Елкин 04.05.2023, 12:150 Всероссийский праздник фронтовой поэзии проходит в Великолукском районе 04.05.2023, 12:120 Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru