Общество

Импульсивные покупки дорогих вещей усиливают положительные эмоции, выяснили ученые

Ученые нашли связь между импульсивными покупками и эскапизмом. По мнению специалистов Хьюстонского университета, незапланированные покупки дорогих вещей усиливают положительные эмоции, и это своего рода попытка избежать реальности.

Исследование Journal of Hospitality & Tourism Research показало, что особенно часто люди совершали импульсивные покупки во время пандемии коронавируса. Так они пытались отвлечься от действительности, сообщает RuNews24.

После того, как коронавирусные ограничения сняли, резко выросло количество бронирований отелей и покупки билетов в день отлета или день приезда. Ученые считают, что это тоже незапланированные траты.

Опросив жителей США и КНР, исследователи выяснили, что незапланированная покупка косметики, парфюмерии или солнцезащитных очков повышает самооценку людей.

Более крупные импульсивные покупки, например, тур или крупная бытовая техника, усиливают эскапизм и положительные эмоции. Более того, оказалось, что чем выше цена товара, тем сильнее он усиливает эти чувства.